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АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл, №1 - Харьков (675493) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
362,10 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
362,10 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
362,10 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
315,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
394,46
Экономия: -53,37 грн
341,09 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
325,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
362,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
383,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
362,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
362,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
390,34
Экономия: -39,82 грн
350,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
362,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
362,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (4)
344,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
362,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
362,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
420,28
Экономия: -69,92 грн
350,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
362,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
384,48
Экономия: -42,61 грн
341,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
362,10 грн