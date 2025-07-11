Киев
Ислафиллипт (Islaphyllipt)

Ислафиллипт (Islaphyllipt)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Ислафиллипт таблетки контурная ячейковая упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
60,00 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
170.4 км
Ислафиллипт таблетки контурная ячейковая упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
119,40
Экономия при брони: -5,97 грн
113,43 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
411.1 км
Ислафиллипт таблетки контурная ячейковая упаковка №20
МАГНОЛИЯ ФК
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