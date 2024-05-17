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SKINORMIL КРЕМ БАЛАНС С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ЛИНИЯ А 50 мл - Запорожье (676568) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
517,00
Экономия: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
564,25
Экономия: -36,04 грн
528,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
597,48
Экономия: -107,58 грн
489,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
567,63
Экономия: -58,18 грн
509,45 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (8)
544,00
Экономия: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
573,37
Экономия: -66,60 грн
506,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
598,81
Экономия: -52,56 грн
546,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
557,71
Экономия: -36,47 грн
521,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
611,80
Экономия: -45,43 грн
566,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
517,00
Экономия: -75,00 грн
442,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
544,00
Экономия: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
536,00
Экономия: -78,00 грн
458,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
571,06
Экономия: -42,85 грн
528,21 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
572,35
Экономия: -55,93 грн
516,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
571,76
Экономия: -95,56 грн
476,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
568,54
Экономия: -77,33 грн
491,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
561,95
Экономия: -40,71 грн
521,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
517,00
Экономия: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
385,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
601,74
Экономия: -79,64 грн
522,10 грн