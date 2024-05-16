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SKINORMIL КРЕМ БАЛАНС С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ЛИНИЯ А 50 мл - Киев (676568) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
607,60
Экономия: -105,62 грн
501,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
600,60
Экономия: -18,02 грн
582,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
597,54
Экономия: -95,56 грн
501,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
644,00
Экономия: -19,32 грн
624,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
644,00
Экономия: -19,32 грн
624,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
604,04
Экономия: -80,79 грн
523,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
607,20
Экономия: -92,00 грн
515,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
608,87
Экономия: -93,67 грн
515,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
563,45
Экономия: -49,71 грн
513,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
644,00
Экономия: -19,32 грн
624,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
600,60
Экономия: -18,02 грн
582,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
531,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (2)
644,00
Экономия: -19,32 грн
624,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
614,73
Экономия: -112,75 грн
501,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
600,60
Экономия: -18,02 грн
582,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (4)
607,20
Экономия: -89,70 грн
517,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (1)
600,60
Экономия: -18,02 грн
582,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
644,00
Экономия: -19,32 грн
624,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
531,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
600,60
Экономия: -18,02 грн
582,58 грн