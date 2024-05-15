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SKINORMIL КРЕМ БАЛАНС С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ЛИНИЯ А 50 мл - Харьков (676568) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (3)
531,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
609,50
Экономия: -78,20 грн
531,30 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
490,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
481,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
569,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
602,49
Экономия: -80,39 грн
522,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
603,81
Экономия: -44,91 грн
558,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
614,22
Экономия: -60,49 грн
553,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (2)
598,23
Экономия: -51,98 грн
546,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
569,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
555,57
Экономия: -34,33 грн
521,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
569,88
Экономия: -78,67 грн
491,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
571,22
Экономия: -54,80 грн
516,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
562,75
Экономия: -86,55 грн
476,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
517,00
Экономия: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
385,04 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
544,00
Экономия: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
570,63
Экономия: -61,18 грн
509,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
557,66
Экономия: -36,42 грн
521,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
517,00
Экономия: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
613,81
Экономия: -67,56 грн
546,25 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
544,00
Экономия: -102,00 грн
442,00 грн