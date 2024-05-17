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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл - Запорожье (667671) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
886,85
Экономия: -152,66 грн
734,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
715,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4)
843,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
715,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
876,73
Экономия: -49,71 грн
827,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
887,95
Экономия: -60,93 грн
827,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (11)
876,90
Экономия: -151,99 грн
724,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
880,86
Экономия: -72,40 грн
808,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
880,61
Экономия: -78,90 грн
801,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
876,31
Экономия: -49,29 грн
827,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
893,27
Экономия: -91,56 грн
801,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (4)
881,96
Экономия: -125,83 грн
756,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
787,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
900,95
Экономия: -114,44 грн
786,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
878,84
Экономия: -77,13 грн
801,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
877,66
Экономия: -57,39 грн
820,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
875,46
Экономия: -48,44 грн
827,02 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (5)
843,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
897,66
Экономия: -70,64 грн
827,02 грн