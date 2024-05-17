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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ тм "La Roche Posay" SPF-30 200 мл - Запорожье (667670) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
759,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
722,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
762,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (1)
722,30 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
715,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (4)
715,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
736,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (2)
751,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
810,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (5)
787,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
791,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (12)
822,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
735,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
715,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
737,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
794,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
725,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
766,07 грн