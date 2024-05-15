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АЭРОЗОЛЬНОЕ РЕПЕЛЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО "ОЙ! КОМАРИКИ" "ACTIVE" 150 мл - Днепр (Днепропетровск) (666936) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
76,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
57,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
91,48
Экономия: -5,43 грн
86,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
95,88
Экономия: -10,20 грн
85,68 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -8,14 грн
85,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
57,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
82,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
91,92
Экономия: -6,56 грн
85,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
79,55 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
85,61
Экономия: -5,94 грн
79,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
81,10 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
79,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Николенко, 13
Всего: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
79,55 грн