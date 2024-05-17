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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на лактациюHUMANA PIULATTE PLUSЦены в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Запорожье (676924) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
701,12 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1), саше (9)
739,25
Экономия: -56,61 грн
682,64 грн
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
728,00
Экономия: -85,40 грн
642,60 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2), саше (13)
708,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
788,93
Экономия: -85,64 грн
703,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
703,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
698,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
724,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
804,55
Экономия: -134,47 грн
670,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
708,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
704,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
780,26
Экономия: -104,14 грн
676,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
707,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
718,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
707,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
707,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
707,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (6), саше (1)
700,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Решетиловка, ул. Покровская, 2/5
Всего: упаковка (2)
699,16 грн