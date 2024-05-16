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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на лактациюHUMANA PIULATTE PLUSЦены в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Львов (676924) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
746,16
Экономия: -63,49 грн
682,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
771,22
Экономия: -37,84 грн
733,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
783,43
Экономия: -73,35 грн
710,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
750,23
Экономия: -91,79 грн
658,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
747,23
Экономия: -70,26 грн
676,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: саше (8)
734,41
Экономия: -78,82 грн
655,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
782,22
Экономия: -48,75 грн
733,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1), саше (4)
806,89
Экономия: -127,75 грн
679,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
744,88
Экономия: -58,65 грн
686,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
739,61
Экономия: -75,47 грн
664,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2), саше (2)
742,74
Экономия: -98,55 грн
644,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: саше (9)
743,24
Экономия: -136,10 грн
607,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
751,01
Экономия: -51,95 грн
699,06 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: саше (10)
668,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
701,50 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: саше (6)
700,20 грн