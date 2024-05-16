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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на лактациюHUMANA PIULATTE PLUSЦены в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Киев (676924) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1), саше (9)
684,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
705,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (3)
763,70
Экономия: -89,03 грн
674,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1), саше (12)
704,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
635,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (2)
694,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
809,60
Экономия: -130,10 грн
679,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1), саше (7)
694,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
783,65
Экономия: -66,78 грн
716,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
705,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (2)
701,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
683,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1), саше (10)
699,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
Всего: упаковка (1)
668,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
699,58 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1), саше (6)
693,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Всего: упаковка (1)
702,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (2)
660,10 грн