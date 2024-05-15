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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на лактациюHUMANA PIULATTE PLUSЦены в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Харьков (676924) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
790,32
Экономия: -87,20 грн
703,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
722,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
714,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
716,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
724,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1), саше (12)
732,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1), саше (2)
707,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
Всего: упаковка (2)
721,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
702,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валдайская, 26
Всего: упаковка (1)
701,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (3)
721,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
701,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
705,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 246
Всего: упаковка (1)
719,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (2)
719,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2), саше (7)
708,68 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Песочин, въезд Набережный, 7
Всего: саше (6)
705,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
703,50 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1), саше (6)
654,59
Экономия: -25,60 грн
628,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
662,77
Экономия: -33,78 грн
628,99 грн