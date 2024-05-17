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SKINORMIL ФЛЮИД "ГЛОБАЛЬНЫЙ УХОД" ЛИНИЯ А туба 30 мл - Запорожье (676572) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
489,00
Экономия: -64,00 грн
425,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
543,20
Экономия: -102,77 грн
440,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
574,52
Экономия: -100,47 грн
474,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
546,45
Экономия: -106,35 грн
440,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
495,67 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
514,00
Экономия: -89,00 грн
425,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
591,16
Экономия: -68,67 грн
522,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
501,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
494,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
536,90
Экономия: -96,48 грн
440,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
549,29
Экономия: -40,79 грн
508,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
514,00
Экономия: -89,00 грн
425,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
494,91 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
539,00
Экономия: -71,00 грн
468,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
496,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
588,78
Экономия: -114,73 грн
474,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
496,67 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
498,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
500,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
547,23
Экономия: -109,87 грн
437,36 грн