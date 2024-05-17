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SKINORMIL КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛИНИЯ А 50 мл - Запорожье (676202) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
511,00
Экономия: -67,00 грн
444,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
608,07
Экономия: -112,57 грн
495,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
600,50
Экономия: -105,00 грн
495,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
611,71
Экономия: -93,69 грн
518,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
523,44 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
537,00
Экономия: -93,00 грн
444,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
519,26 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
601,83
Экономия: -115,34 грн
486,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -77,22 грн
484,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
614,89
Экономия: -45,65 грн
569,24 грн
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
511,00
Экономия: -67,00 грн
444,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
520,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
615,41
Экономия: -97,39 грн
518,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
522,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
559,48 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
553,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
555,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
572,40
Экономия: -88,02 грн
484,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
555,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
616,79
Экономия: -121,29 грн
495,50 грн