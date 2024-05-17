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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛИНИЯ А туба 200 мл - Запорожье (676206) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
445,00
Экономия: -58,00 грн
387,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
529,15
Экономия: -98,00 грн
431,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
522,56
Экономия: -91,41 грн
431,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
454,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
532,32
Экономия: -101,17 грн
431,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
451,74 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
468,00
Экономия: -81,00 грн
387,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (3)
537,70
Экономия: -62,46 грн
475,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -58,00 грн
387,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
523,72
Экономия: -92,57 грн
431,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
523,02
Экономия: -91,87 грн
431,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (4)
535,09
Экономия: -39,73 грн
495,36 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
468,00
Экономия: -81,00 грн
387,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
487,62 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
445,00
Экономия: -58,00 грн
387,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
450,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (3)
535,54
Экономия: -104,39 грн
431,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (3)
483,79 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
483,43 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
481,39 грн