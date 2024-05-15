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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ SPF 50+ 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (642221) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1117,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
995,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
819,00
Экономия: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (2)
819,00
Экономия: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
1075,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (2)
1023,40
Экономия: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
914,27
Экономия: -55,07 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1117,00
Экономия: -33,51 грн
1083,49 грн