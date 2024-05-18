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АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Запорожье (661517) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
269,80
Экономия: -74,70 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
232,80
Экономия: -35,60 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1), пакет-саше (5)
275,20
Экономия: -78,00 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (1), пакет-саше (2)
264,40
Экономия: -67,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1), пакет-саше (3)
319,40
Экономия: -124,30 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (1), пакет-саше (3)
278,30
Экономия: -81,10 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (1)
270,80
Экономия: -73,60 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
251,70
Экономия: -54,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
251,70
Экономия: -54,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
256,20
Экономия: -59,00 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (1)
290,30
Экономия: -95,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
292,90
Экономия: -95,70 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
247,30
Экономия: -50,10 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
279,60
Экономия: -84,50 грн
195,10 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
264,40
Экономия: -67,20 грн
197,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
284,00
Экономия: -86,80 грн
197,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1)
258,10
Экономия: -60,90 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (2)
278,60
Экономия: -83,50 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
236,00
Экономия: -38,80 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (2)
263,20
Экономия: -66,00 грн
197,20 грн