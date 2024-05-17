Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАТОКСИЛ ПЛЮСЦены в аптеках

АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Львов (661517) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
305,00
Экономия: -109,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
318,00
Экономия: -122,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1), пакет-саше (5)
224,70
Экономия: -29,60 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: пакет-саше (8)
313,60
Экономия: -118,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (1)
281,40
Экономия: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2), пакет-саше (6)
306,20
Экономия: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1), пакет-саше (9)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -57,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (1)
275,20
Экономия: -80,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -119,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
277,40
Экономия: -82,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (2), пакет-саше (4)
304,80
Экономия: -109,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (1)
281,40
Экономия: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (1)
301,70
Экономия: -106,60 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
291,80
Экономия: -96,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (2), пакет-саше (3)
319,40
Экономия: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -119,90 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (2)
256,20
Экономия: -59,00 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1), пакет-саше (9)
274,20
Экономия: -77,00 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1), пакет-саше (6)
274,20
Экономия: -79,10 грн
195,10 грн