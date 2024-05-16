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АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Харьков (661517) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
300,60
Экономия: -105,50 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
283,00
Экономия: -85,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
306,20
Экономия: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
278,30
Экономия: -83,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
310,60
Экономия: -115,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2), пакет-саше (1)
313,90
Экономия: -118,80 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
270,80
Экономия: -73,60 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
278,60
Экономия: -83,50 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (1)
282,70
Экономия: -85,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (1)
279,60
Экономия: -82,40 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (2)
278,60
Экономия: -81,40 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (2)
251,70
Экономия: -54,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
246,40
Экономия: -49,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1), пакет-саше (2)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (2)
279,60
Экономия: -82,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
278,30
Экономия: -83,20 грн
195,10 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (2), пакет-саше (9)
256,20
Экономия: -59,00 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (2)
275,20
Экономия: -78,00 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
273,90
Экономия: -76,70 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (2)
278,30
Экономия: -81,10 грн
197,20 грн