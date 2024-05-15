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АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Днепр (Днепропетровск) (661517) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
220,70
Экономия: -23,50 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), пакет-саше (6)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
264,40
Экономия: -67,20 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
220,70
Экономия: -23,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
250,80
Экономия: -53,60 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
224,70
Экономия: -27,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
228,60
Экономия: -31,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
283,00
Экономия: -87,90 грн
195,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
261,40
Экономия: -64,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: пакет-саше (1)
285,10
Экономия: -90,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
253,50
Экономия: -58,40 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (2)
241,80
Экономия: -44,60 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
242,90
Экономия: -45,70 грн
197,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
284,00
Экономия: -86,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (2)
319,40
Экономия: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
285,10
Экономия: -90,00 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
256,20
Экономия: -59,00 грн
197,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (1)
220,70
Экономия: -23,50 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1), пакет-саше (9)
264,40
Экономия: -69,30 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
274,20
Экономия: -77,00 грн
197,20 грн