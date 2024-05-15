АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Днепр (Днепропетровск) (661517) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 37 аптеках
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Днепр, ул. Вернадского, 17
Аптека доброго дня
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Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
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Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Аптека доброго дня
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Днепр, ж/м Тополь-1, 15
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