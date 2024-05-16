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Антистресс капсулы, №30 - Киев (588760) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
364,68
Экономия: -15,84 грн
348,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
360,35
Экономия: -11,07 грн
349,28 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
477,90
Экономия: -116,04 грн
361,86 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
265,07
Экономия: -35,77 грн
229,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
335,80
Экономия: -17,39 грн
318,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
376,77
Экономия: -18,28 грн
358,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
335,19
Экономия: -19,63 грн
315,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (2)
369,67
Экономия: -11,18 грн
358,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
383,21
Экономия: -24,77 грн
358,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (1)
348,10
Экономия: -30,58 грн
317,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
355,29
Экономия: -32,61 грн
322,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (1)
354,48
Экономия: -39,05 грн
315,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
326,32
Экономия: -10,76 грн
315,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
333,13
Экономия: -17,58 грн
315,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
Всего: упаковка (1)
323,25
Экономия: -19,16 грн
304,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
327,41
Экономия: -11,86 грн
315,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
373,75
Экономия: -15,31 грн
358,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
355,76
Экономия: -28,58 грн
327,18 грн
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Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Франко Ивана, 15/44
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -81,70 грн
307,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (2)
470,23 грн