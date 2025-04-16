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Салициловая кислота (Salicylic acid)
Салициловая кислота (Salicylic acid)
Николаев
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Харьков, въезд Лекарственный, 1
466.7 км
Кислота салициловая 1% раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
Фарма Черкасс
15,72
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
295.9 км
Кислота салициловая 1% раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
Фарма Черкасс
Челси плюс
Открыто
Закроется через 39 мин
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
309.2 км
Кислота салициловая 1% раствор спиртовой для наружного применения 1 % флакон 40 мл №1
Фарма Черкасс
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