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Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной упаковке, №30 - Запорожье (600038) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
210,00
Экономия: -35,40 грн
174,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
201,00
Экономия: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
232,98
Экономия: -58,73 грн
174,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
202,78
Экономия: -29,83 грн
172,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
177,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (9)
201,00
Экономия: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
201,00
Экономия: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
216,99
Экономия: -42,82 грн
174,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
219,33
Экономия: -29,85 грн
189,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
205,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
177,96 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
201,00
Экономия: -26,40 грн
174,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
206,48
Экономия: -38,80 грн
167,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
202,59
Экономия: -44,97 грн
157,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
251,10
Экономия: -56,90 грн
194,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
203,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
214,65
Экономия: -57,22 грн
157,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
195,99
Экономия: -38,54 грн
157,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (1)
236,60
Экономия: -79,17 грн
157,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
226,48
Экономия: -77,39 грн
149,09 грн