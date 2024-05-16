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Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной упаковке, №10 - Харьков (600037) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
91,05
Экономия: -28,28 грн
62,77 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
91,49
Экономия: -9,67 грн
81,82 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
80,24 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
92,83 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
75,20 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
90,72
Экономия: -10,31 грн
80,41 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
75,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -32,37 грн
58,62 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
67,87 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
80,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
64,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
118,70
Экономия: -34,90 грн
83,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
83,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
97,63
Экономия: -37,11 грн
60,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
95,25
Экономия: -14,26 грн
80,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
83,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
88,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
83,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
70,97 грн