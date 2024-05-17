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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чувствительной кожи детей - Запорожье (667669) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
603,42
Экономия: -34,37 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
602,34
Экономия: -33,29 грн
569,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
812,18
Экономия: -49,50 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
816,07
Экономия: -53,39 грн
762,68 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
629,59
Экономия: -32,09 грн
597,50 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
713,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
605,47
Экономия: -36,42 грн
569,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
605,18
Экономия: -36,13 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
795,02
Экономия: -32,34 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
587,37
Экономия: -18,32 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
607,06
Экономия: -38,01 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
588,85
Экономия: -19,80 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
689,99
Экономия: -26,79 грн
663,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
802,72
Экономия: -40,04 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
606,95
Экономия: -37,90 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
794,56
Экономия: -31,88 грн
762,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
587,26
Экономия: -18,21 грн
569,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
590,62
Экономия: -21,57 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
806,08
Экономия: -43,40 грн
762,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
812,94
Экономия: -50,26 грн
762,68 грн