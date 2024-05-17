Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чувствительной кожи детей - Одесса (667669) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
764,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
688,67
Экономия: -25,47 грн
663,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
812,03
Экономия: -49,35 грн
762,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
795,32
Экономия: -32,64 грн
762,68 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
798,75
Экономия: -36,07 грн
762,68 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
909,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (1)
787,70
Экономия: -25,02 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
603,14
Экономия: -34,09 грн
569,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
800,74
Экономия: -38,06 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
705,25
Экономия: -42,05 грн
663,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
807,75
Экономия: -45,07 грн
762,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
604,16
Экономия: -35,11 грн
569,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
595,80
Экономия: -26,75 грн
569,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
606,95
Экономия: -37,90 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
607,92
Экономия: -38,87 грн
569,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
607,46
Экономия: -38,41 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
803,33
Экономия: -40,65 грн
762,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
604,39
Экономия: -35,34 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
791,66
Экономия: -28,98 грн
762,68 грн