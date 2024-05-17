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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чувствительной кожи детей - Львов (667669) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
687,98 грн
Семейная аптека
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Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (2)
686,98 грн
Аптека низких цен
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Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (1)
600,58
Экономия: -31,53 грн
569,05 грн
Бажаемо здоровья
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Владимир, ул. Ковельская, 51
Всего: упаковка (3)
631,62 грн
Здорова родина
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Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
660,45
Экономия: -4,52 грн
655,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (1)
813,47
Экономия: -50,79 грн
762,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Б/2
Всего: упаковка (5)
686,77
Экономия: -1,12 грн
685,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
803,86
Экономия: -41,18 грн
762,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Делятин, ул. 16-го Июля, 299
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ланчин, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (3)
690,02
Экономия: -5,48 грн
684,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
593,12
Экономия: -24,07 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
590,62
Экономия: -21,57 грн
569,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Залещики, ул. Бандеры Степана, 64-А
Всего: упаковка (1)
569,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (2)
792,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Грушевского Михаила, 43/17
Всего: упаковка (1)
801,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (1)
590,10
Экономия: -21,05 грн
569,05 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (3)
800,04
Экономия: -6,42 грн
793,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
684,38
Экономия: -5,88 грн
678,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 87
Всего: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
667,95 грн