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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чувствительной кожи детей - Киев (667669) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
669,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 61/2
Всего: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (5)
797,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
603,14
Экономия: -34,09 грн
569,05 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
677,45
Экономия: -20,32 грн
657,13 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Немешаево, ул. Железнодорожная, 11
Всего: упаковка (1)
574,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
808,82
Экономия: -46,14 грн
762,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
669,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
787,31
Экономия: -24,63 грн
762,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
729,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 87
Всего: упаковка (1)
631,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
683,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
660,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
606,95
Экономия: -37,90 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
809,81
Экономия: -47,13 грн
762,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, перек. Мира / Мира, 7/1
Всего: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
807,75
Экономия: -45,07 грн
762,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
791,66
Экономия: -28,98 грн
762,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
604,39
Экономия: -35,34 грн
569,05 грн