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АНТГЕЛИОС ДЕРМО-КИДС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ СПРЕЙ-МОСТ SPF 50+ тм "La Roche-Posay" 125 мл для чувствительной кожи детей - Харьков (667669) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
597,16
Экономия: -28,11 грн
569,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
569,05 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
607,75
Экономия: -38,70 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
587,20
Экономия: -18,15 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
588,06
Экономия: -19,01 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
813,47
Экономия: -50,79 грн
762,68 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
713,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
790,82
Экономия: -28,14 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
625,52
Экономия: -28,02 грн
597,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
600,69
Экономия: -31,64 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
813,70
Экономия: -51,02 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
604,84
Экономия: -35,79 грн
569,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
588,63
Экономия: -19,58 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
605,53
Экономия: -36,48 грн
569,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
603,65
Экономия: -34,60 грн
569,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, перек. Мира / Мира, 7/1
Всего: упаковка (1)
669,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
810,88
Экономия: -48,20 грн
762,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
815,69
Экономия: -53,01 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
787,54
Экономия: -24,86 грн
762,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
704,52
Экономия: -41,32 грн
663,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
792,04
Экономия: -29,36 грн
762,68 грн