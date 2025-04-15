Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,90
Экономия при брони: -63,60 грн
1031,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1153,26
Экономия при брони: -75,06 грн
1078,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1127,97
Экономия при брони: -44,42 грн
1083,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,90
Экономия при брони: -63,60 грн
1031,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1168,91
Экономия при брони: -171,74 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1158,84
Экономия при брони: -98,67 грн
1060,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн