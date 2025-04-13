Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1052,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1065,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
982,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон №1
Ananta Medicare
1094,80 грн