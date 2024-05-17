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Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон, №1 - Одесса (586629) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
939,29
Экономия: -97,03 грн
842,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
893,99
Экономия: -101,47 грн
792,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
821,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
936,17
Экономия: -120,39 грн
815,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (19)
851,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (5)
914,68
Экономия: -81,62 грн
833,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (1)
879,02
Экономия: -43,13 грн
835,89 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
899,38 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
838,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
838,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
838,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
838,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
838,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
838,40 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
838,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
838,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
838,40 грн