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Азеонам порошок для раствора для инъекций или инфузий 1 г флакон, №1 - Харьков (586629) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
838,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
896,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
838,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
838,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
838,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
900,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
849,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
838,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (21)
970,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (13)
969,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (26)
899,31
Экономия: -56,31 грн
843,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
838,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
838,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
853,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
838,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
851,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
838,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
838,40 грн