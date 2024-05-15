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Актипрол таблетки 100 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (545351) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
600,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
628,71
Экономия: -58,76 грн
569,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
600,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
600,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
657,92
Экономия: -90,91 грн
567,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
568,36
Экономия: -65,36 грн
503,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
600,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
600,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), блистер (2)
656,64
Экономия: -88,38 грн
568,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
600,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: таблетки (20)
656,34
Экономия: -87,02 грн
569,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
600,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
600,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
628,71
Экономия: -64,90 грн
563,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
600,40 грн