Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НЕМАТОДОЗАХПроизводные бензимидазолаАльбендазолАльбензиЦены в аптеках

Альбензи таблетки жевательные 400 мг блистер тм Solution Pharm, №3 - Львов (916522) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
129,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
130,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (2)
130,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
129,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
129,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
130,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 44-А
Всего: упаковка (3)
129,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 86
Всего: упаковка (1)
129,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 1-Б
Всего: упаковка (2)
130,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 1
Всего: упаковка (1)
129,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Молодежная, 25-А
Всего: упаковка (1)
130,16 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
130,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Мира, 21
Всего: упаковка (1)
130,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
130,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Мира, 16
Всего: упаковка (1)
129,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 19
Всего: упаковка (1)
129,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
129,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
Всего: упаковка (1)
129,92 грн