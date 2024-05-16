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Альбензи таблетки жевательные 400 мг блистер тм Solution Pharm, №3 - Харьков (916522) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
130,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
130,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
129,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
129,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1)
130,56 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
129,13 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
130,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
129,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
130,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (4)
130,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
129,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
130,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
129,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (3)
130,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (2)
129,16 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
130,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1)
129,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Саперная, 32
Всего: упаковка (1)
130,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
130,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
129,52 грн