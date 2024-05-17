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Азельта таблетки 75 мг блистер, №10 - Запорожье (660131) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
624,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
708,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
682,03
Экономия: -39,61 грн
642,42 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
673,71
Экономия: -56,44 грн
617,27 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
680,99
Экономия: -90,83 грн
590,16 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
670,00
Экономия: -87,00 грн
583,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
662,39
Экономия: -79,39 грн
583,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
662,99
Экономия: -72,83 грн
590,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
644,27
Экономия: -37,07 грн
607,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
624,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
657,98
Экономия: -63,36 грн
594,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
670,09
Экономия: -60,18 грн
609,91 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
624,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
696,56
Экономия: -70,14 грн
626,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
642,65
Экономия: -32,75 грн
609,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
674,38
Экономия: -47,96 грн
626,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
591,85
Экономия: -35,23 грн
556,62 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
624,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
624,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (210)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
624,90 грн