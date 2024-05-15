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Алсокам раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (603850) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
339,46
Экономия: -50,22 грн
289,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (4)
332,71
Экономия: -43,72 грн
288,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
332,00
Экономия: -48,10 грн
283,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (4)
337,54
Экономия: -41,64 грн
295,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
300,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
321,99
Экономия: -40,90 грн
281,09 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3)
400,30
Экономия: -116,40 грн
283,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), ампула (1)
331,72
Экономия: -42,50 грн
289,22 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), ампула (4)
367,30
Экономия: -83,40 грн
283,90 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (10), ампула (2)
340,64
Экономия: -55,90 грн
284,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
341,09
Экономия: -48,95 грн
292,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
316,90
Экономия: -35,81 грн
281,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (1)
333,74
Экономия: -44,76 грн
288,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
292,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: ампула (3)
332,00
Экономия: -48,10 грн
283,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), ампула (3)
332,46
Экономия: -43,48 грн
288,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
336,55
Экономия: -45,67 грн
290,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7), ампула (2)
337,44
Экономия: -48,45 грн
288,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (6), ампула (1)
337,83
Экономия: -50,23 грн
287,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: ампула (4)
292,10 грн