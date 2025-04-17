Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Митра (Mitra)
Митра (Mitra)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
138.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
226,79
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
183.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
188.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
872,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
Забронировать
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
192.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
87,21
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
198.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 23
205.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
212.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1139,51
Экономия при брони:
-14,21 грн
1125,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
222.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
759,40
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Броды, ул. Леси Украинки, 21
258.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
266.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57
грн
Забронировать
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
279.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
83,49
Экономия при брони:
-0,29 грн
83,20
грн
Забронировать
Семейная аптека
Закрыто
Открывается через 21 мин
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
282.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
799,10
Экономия при брони:
-9,13 грн
789,96
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
292.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Радехов, ул. Львовская, 1
300.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1190,40
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
321.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
325.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,80
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, просп. Красной Калины, 49
326.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1022,76
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, просп. Красной Калины, 36
327.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1152,80
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню