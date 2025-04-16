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Митра (Mitra)
Митра (Mitra)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
236.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 228
256.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
92,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
357.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
380.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
226,00
Экономия при брони:
-0,42 грн
225,57
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
406.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
408.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
91,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
409.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
413.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
417.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
910,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
464.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
757,25
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
474.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1143,51
Экономия при брони:
-11,85 грн
1131,66
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
552.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
586.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
759,40
грн
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Аптека семейная
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
587.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
83,99
Экономия при брони:
-1,29 грн
82,70
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
612.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
799,08
Экономия при брони:
-7,95 грн
791,13
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
612.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
612.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
640.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
655.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1190,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Торговица, 4
655.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,14
грн
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