Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1152,80 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1185,30 грн
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1137,60 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1136,60 грн
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1158,30 грн
Пульс
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
3.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1110,70 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 2/7
4.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1136,40 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1138,20 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1132,10 грн
Пульс
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
4.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,80 грн
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1152,80 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1022,76 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1152,80 грн
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Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20 грн
Пульс
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20 грн
Пульс
Жолква, ул. Львовская, 86
24.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1107,40 грн
Бажаемо здоровья
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1239,40 грн