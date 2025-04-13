Киев
Митра (Mitra)

Митра (Mitra)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
7.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
8.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
91,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
9.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70 грн
В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
21.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
910,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
60.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
226,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
170.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
225.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
225.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
302.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
759,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
383.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
406.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
408.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1142,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
416.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
757,25 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
417.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
686,58 грн
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
425.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
438.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
800,34 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
440.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
92,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1132,10 грн
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