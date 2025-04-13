Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Милютенко, 23
7.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека tas
Киев, просп. Берестейский, 96
8.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
9.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
В городах рядом
Аптекарь
Ирпень, ул. Литературная, 27
21.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Здорова родина
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
60.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
170.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
225.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Воскресенская, 4
225.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
302.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Броды, ул. Леси Украинки, 21
383.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20 грн
Пульс
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
406.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Здорова родина
Черновцы, ул. Русская, 207-В
408.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1142,00 грн
Бажаемо здоровья
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
416.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Радехов, ул. Львовская, 1
417.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
425.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
438.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Народная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 228
440.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1132,10 грн