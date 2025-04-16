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Митра (Mitra)
Митра (Mitra)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 228
128.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
92,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
212.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
229.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
313.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
757,25
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Милютенко, 23
349.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 57 мин
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
349.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
226,59
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, просп. Берестейский, 96
357.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
87,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
358.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
360.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
368.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
872,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 57 мин
Черновцы, ул. Русская, 207-В
551.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1135,31
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
596.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
599.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
759,40
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
647.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается через 57 мин
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
651.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
82,79
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
655.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
665.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
800,88
Экономия при брони:
-3,42 грн
797,47
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
681.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
688.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1190,40
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
708.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20
грн
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