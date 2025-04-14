Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
188.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
188.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
251.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
398.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 23
403.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
416.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
419.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
421.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
431.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
452.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
713.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
762.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
770.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1144,05
Экономия при брони: -3,70 грн
1140,35 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
791.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
812.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
827.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
832.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
838.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
842.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты