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Митра (Mitra)
Митра (Mitra)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
67.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
92,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
193.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
757,25
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
194.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Усика Якова, 2-А
194.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
297.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 23
385.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
397.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
87,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
398.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
399.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
407.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
228,24
Экономия при брони:
-0,91 грн
227,33
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
410.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
872,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
663.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1141,49
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
689.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
733.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1102,20
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
746.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57
грн
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Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
755.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
84,17
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
763.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
794,53
Экономия при брони:
-3,65 грн
790,88
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
771.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
801.2 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1128,20
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
802.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1132,10
грн
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