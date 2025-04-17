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Митра (Mitra)
Митра (Mitra)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
122.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
124.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
755,32
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
131.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
91,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
132.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
910,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:30
Фастов, ул. Героев Чернобыля, 19-А
185.5 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
225,64
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Воскресенская, 4
235.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
284.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
758,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
365.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
759,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
393.8 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
757,25
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
453.1 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
365,24
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
458.9 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
551,10
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
485.6 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1190,40
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
487.7 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
822,57
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
488.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
92,70
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
501.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1120,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
503.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1132,10
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
503.4 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
551,90
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
508.3 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1142,30
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Русская, 207-В
522.0 км
Митра раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
1127,58
Экономия при брони:
-0,22 грн
1127,36
грн
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