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Атовакс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер, №5 - Львов (691077) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
162,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
168,50
Экономия: -16,61 грн
151,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
178,06
Экономия: -26,17 грн
151,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
162,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
162,10 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом