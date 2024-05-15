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Атовакс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер, №5 - Днепр (Днепропетровск) (691077) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
164,55
Экономия: -8,76 грн
155,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
162,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
158,25
Экономия: -21,95 грн
136,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
162,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
162,86
Экономия: -7,07 грн
155,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
163,07
Экономия: -7,29 грн
155,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
161,80
Экономия: -15,28 грн
146,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
162,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
165,73
Экономия: -9,94 грн
155,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (139)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
162,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
163,97
Экономия: -8,18 грн
155,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
162,02
Экономия: -6,23 грн
155,79 грн