Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиРазличные антисептикиАнгилорЦены в аптеках

Ангилор спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 50 мл тм Tabula Vita, №1 - Харьков (826386) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: упаковка (3)
125,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Телеграфная, 182/1
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Зарожанская, 15-Б
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Мира, 3
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (2)
145,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пекарская, 69-Б
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Франко Ивана, 58-Б
Всего: упаковка (1)
145,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом