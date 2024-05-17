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Ангилор спрей для ротовой полости флакон стеклянный 50 мл с пульверизатором, №1 - Запорожье (586007) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
176,87
Экономия: -16,98 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (8)
178,03
Экономия: -18,14 грн
159,89 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (13)
176,02
Экономия: -16,13 грн
159,89 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (8)
175,77
Экономия: -15,88 грн
159,89 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
174,85
Экономия: -14,96 грн
159,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
177,09
Экономия: -17,20 грн
159,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (14)
177,34
Экономия: -17,45 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (16)
174,88
Экономия: -14,99 грн
159,89 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
178,95
Экономия: -19,06 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (11)
177,72
Экономия: -17,83 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (7)
174,73
Экономия: -14,84 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (4)
178,47
Экономия: -18,58 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (7)
179,00
Экономия: -19,11 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
176,41
Экономия: -16,52 грн
159,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5)
175,67
Экономия: -15,78 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (10)
175,62
Экономия: -15,73 грн
159,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (7)
175,15
Экономия: -15,26 грн
159,89 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (6)
174,76
Экономия: -14,87 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (5)
178,47
Экономия: -18,58 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3)
179,00
Экономия: -19,11 грн
159,89 грн